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Эксперт озвучила возможные причины развода Дибровых: видео

Полина Диброва уходит к миллиардеру и разводится с телеведущим Дибровым… Эта новость стала главной в шоу-бизнесе на этой неделе. Фанаты разделились на тех, кто на стороне Дмитрия, и тех, кто понимает Полину. Психолог Марианна Абравитова раскрыла возможные причины расставания пары. Смотрите видео.

Полина Диброва уходит к миллиардеру и разводится с телеведущим Дибровым… Эта новость стала главной в шоу-бизнесе на этой неделе. Фанаты разделились на тех, кто на стороне Дмитрия, и тех, кто понимает Полину. Психолог Марианна Абравитова раскрыла возможные причины расставания пары. Смотрите видео.