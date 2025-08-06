Эксперт озвучила возможные причины развода Дибровых: видео

Полина Диброва уходит к миллиардеру и разводится с телеведущим Дибровым… Эта новость стала главной в шоу-бизнесе на этой неделе. Фанаты разделились на тех, кто на стороне Дмитрия, и тех, кто понимает Полину. Психолог Марианна Абравитова раскрыла возможные причины расставания пары. Смотрите видео.