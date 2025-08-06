Shaman ласково отозвался о Мизулиной

«Семья — это и команда, и Катюша, с которой мы каждый день вместе, и родители, и дочка. Все, что меня окружает, — семья. Работа — тоже часть меня, и коллектив, который меня постоянно ждет, музыканты, менеджеры, директора. Самое главное — каждому успевать уделить внимание в текущем непростом режиме», — пояснил артист. Об этом он заявил в интервью Starhit.