Shaman ласково отозвался о Мизулиной

Shaman заявил, что видится с Мизулиной каждый день.
Певец Shaman (Ярослав Дронов) назвал семью самой важной частью своей жизни и подчеркнул, что старается уделять внимание всем близким, несмотря на плотный рабочий график. Об этом он рассказал журналистам, отвечая на вопрос о том, сколько времени посвящает семье.
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«Семья — это и команда, и Катюша, с которой мы каждый день вместе, и родители, и дочка. Все, что меня окружает, — семья. Работа — тоже часть меня, и коллектив, который меня постоянно ждет, музыканты, менеджеры, директора. Самое главное — каждому успевать уделить внимание в текущем непростом режиме», — пояснил артист. Об этом он заявил в интервью Starhit.
Ранее артист признался, что состоит в отношениях с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Кроме того Shaman развелся со своей женой Еленой Мартыновой. Все о личной жизни музыканта — в материале URA.RU.