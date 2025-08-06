Более 30 мейн-кунов поселились в квартире в центре Москвы

В двухкомнатной квартире, расположенной в центре Москвы, проживали более 30 кошек породы мейн-кун. Сначала у хозяйки жилья было несколько кошек, но после смерти родственницы женщине пришлось забрать ее животных к себе, и тогда в доме перестало хватать свободного места.
— На проблему обратили внимание соседи и блогеры — после публикаций почти всех животных быстро разобрали, а квартира опустела, — передает Telegram-канал «Москвач Новости Москвы».
22 мая стало известно, что Псковские полицейские смогли спасти 41 животное от женщины, которая хранила тела мертвых кошек в холодильнике. Она жила в квартире на проспекте Энтузиастов, где находились 50 питомцев. Женщина называла себя зооволонтером, но не ухаживала за подопечными должным образом. Кроме того, ее соседи часто жаловались на запах, который доносился из квартиры.
24 апреля сотрудники отряда МЧС России «Центроспас» спасли новорожденных котят, которых бросила кошка, в столичном районе Текстилищики на юге города. Животное окотилось в экскаваторе, после чего ушло, оставив пятерых котят. Спасатели достали их, животные не пострадали.