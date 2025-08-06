Более 30 мейн-кунов поселились в квартире в центре Москвы

22 мая стало известно, что Псковские полицейские смогли спасти 41 животное от женщины, которая хранила тела мертвых кошек в холодильнике. Она жила в квартире на проспекте Энтузиастов, где находились 50 питомцев. Женщина называла себя зооволонтером, но не ухаживала за подопечными должным образом. Кроме того, ее соседи часто жаловались на запах, который доносился из квартиры.