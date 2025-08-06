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Влад Топалов вынашивает ребёнка вместе с Тодоренко: видеорассказ

Регина Тодоренко должна родить в ближайшее время. Конечно, поклонников интересует, как проходят её последние недели беременности. Артистка призналась «МК», что она вынашивает ребенка не одна, а вместе с мужем. А еще Владу Топалову приходится выносить «закидоны» своей любимой жены. Что именно делает Регина, она рассказала нашим читателям.

Регина Тодоренко должна родить в ближайшее время. Конечно, поклонников интересует, как проходят её последние недели беременности. Артистка призналась «МК», что она вынашивает ребенка не одна, а вместе с мужем. А еще Владу Топалову приходится выносить «закидоны» своей любимой жены. Что именно делает Регина, она рассказала нашим читателям.