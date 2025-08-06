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Солист группы «Непара» Александр Шоуа впервые появился на тусовке в этом году: видео

Группа «Непара» окончательно распалась 6 лет назад, с тех пор Александр ищет постоянную солистку в коллектив, но так и не может найти. Поэтому на мероприятия пока ходит в гордом одиночестве. В этом году на светской премьере фильма был замечен первые. Смотрите видео.

Группа «Непара» окончательно распалась 6 лет назад, с тех пор Александр ищет постоянную солистку в коллектив, но так и не может найти. Поэтому на мероприятия пока ходит в гордом одиночестве. В этом году на светской премьере фильма был замечен первые. Смотрите видео.