Косметолог дала советы по защите от отеков в жару

Врач отметила, что толстый слой плотного SPF-крема может замедлять обменные процессы. Поэтому лучше выбирать легкие флюиды с SPF и наносить их за 15 минут до выхода, чтобы текстура успела впитаться. Еще один рабочий совет — летом спать на спине, чуть приподняв голову.