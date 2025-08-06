Косметолог дала советы по защите от отеков в жару

Отеки в жару, в том числе, лица — довольно распространенная проблема, как защититься от них, сообщила в беседе с «Газетой.Ru» дерматолог и косметолог Галина Амосова.
— Можно самостоятельно делать легкий массаж с гелевым средством кончиками пальцев — от центра лба к вискам, от подбородка к ушам, от уголков глаз к вискам, — рекомендовала доктор.
Врач отметила, что толстый слой плотного SPF-крема может замедлять обменные процессы. Поэтому лучше выбирать легкие флюиды с SPF и наносить их за 15 минут до выхода, чтобы текстура успела впитаться. Еще один рабочий совет — летом спать на спине, чуть приподняв голову.
Ранее телеканал «Царьград» предупредил, что кофе в жару может привести к нарушению водно-солевого баланса и возникновению отеков.
По данным Life.ru, чтобы в жаркую погоду лицо и тело не отекали, важно сбалансированно питаться, не налегая на солёное и сладкое, соблюдать питьевой режим — регулярно пить чистую негазированную воду, больше двигаться и меньше находиться на солнце.