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Косметолог дала советы по защите от отеков в жару

Косметолог Амосова: массаж лица и флюиды с SPF защитят лицо от отеков в жару.

Источник: Комсомольская правда

Отеки в жару, в том числе, лица — довольно распространенная проблема, как защититься от них, сообщила в беседе с «Газетой.Ru» дерматолог и косметолог Галина Амосова.

— Можно самостоятельно делать легкий массаж с гелевым средством кончиками пальцев — от центра лба к вискам, от подбородка к ушам, от уголков глаз к вискам, — рекомендовала доктор.

Врач отметила, что толстый слой плотного SPF-крема может замедлять обменные процессы. Поэтому лучше выбирать легкие флюиды с SPF и наносить их за 15 минут до выхода, чтобы текстура успела впитаться. Еще один рабочий совет — летом спать на спине, чуть приподняв голову.

Ранее телеканал «Царьград» предупредил, что кофе в жару может привести к нарушению водно-солевого баланса и возникновению отеков.

По данным Life.ru, чтобы в жаркую погоду лицо и тело не отекали, важно сбалансированно питаться, не налегая на солёное и сладкое, соблюдать питьевой режим — регулярно пить чистую негазированную воду, больше двигаться и меньше находиться на солнце.