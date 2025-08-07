В Роспотребнадзоре предупредили о рисках завоза лихорадки чикунгунья

6 августа в Китае из-за вспышки вируса чикунгунья, переносимого комарами, ввели профилактические меры, аналогичные тем, что действовали во время пандемии COVID-19. В КНР было зарегистрировано свыше семи тысяч случаев заражения вирусом. Большая часть заболевших выявлена в крупнейшем производственном центре страны Фошань.