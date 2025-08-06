В Госдуме призвали министра Кравцова месяц одеваться по ГОСТу для школьников

По словам депутата, предложенный ведомством вариант школьной формы по новому ГОСТу вызвал у него «эстетический шок». Он добавил, что проводить работу в этом направлении важно, так как от этого зависит комфорт и безопасность детей. Однако парламентарий подчеркнул, что подготовленный министерством образец не соответствует этим критериям.