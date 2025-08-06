В Госдуме призвали министра Кравцова месяц одеваться по ГОСТу для школьников

Представителям Министерства просвещения, в том числе его главе Сергею Кравцову, стоит самим одеваться по предложенному ими детям образцу хотя бы месяц прежде, чем рекомендовать эти вещи школьникам. Об этом в среду, 6 августа, заявил заместитель председателя Государственной думы Борис Чернышов.
По словам депутата, предложенный ведомством вариант школьной формы по новому ГОСТу вызвал у него «эстетический шок». Он добавил, что проводить работу в этом направлении важно, так как от этого зависит комфорт и безопасность детей. Однако парламентарий подчеркнул, что подготовленный министерством образец не соответствует этим критериям.
— Захочется ли им самим надевать на совещания эти костюмы, ездить в них на работу, делать снимки на память? Как на них будут смотреть коллеги из других ведомств? — передает слова Кравцова Lenta.ru.
Среди новых параметров формы для школьников — отсутствие острых краев и кромок, воздухопроницаемость, влагоотведение, гипоаллергенность. Как будет выглядеть по ГОСТу одежда для учеников, каковы ее плюсы и минусы — в материале «Вечерней Москвы».