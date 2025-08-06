Украинцев начал терзать «хриплый» штамм коронавируса

«Государственное учреждение “Центр общественного здоровья” отнесло возбудитель, выделенный от больных в Полтавской области, к генетической линии XFG. Всемирная организация здравоохранения причислила возбудитель CoViD-19 генетической линии XFG к вариантам, “находящихся под мониторингом”. Это связано с быстрым распространением этого варианта (который назвали Stratus): его доля выросла с 7,4% до 22,7% в мире за один месяц», — говорится в сообщении.
Эпидемиологи отмечают, что охриплость голоса может быть редким, но заметным признаком заражения Stratus. При этом основные симптомы (кашель, лихорадка, усталость) остаются прежними. По данным мониторинга, новый штамм не приводит к более тяжёлому течению болезни и не увеличивает смертность. Специалисты считают, что существующие вакцины сохраняют эффективность против нового варианта, включая защиту от тяжёлых форм заболевания.
Напомним, в начале июля Минздрав Британии сообщил о заражениях новым штаммом CoViD-19 XFG «стратус». А к конце месяца недуг добрался до России. Роспотребнадзор зафиксировал 114 случаев заболевания штаммом коронавируса XFG.
Ранее сообщалось, что российские учёные смогли создать антитело, которое действует против всех известных на сегодняшний день вариантов коронавируса. Оно способно предотвращать заражение клеток даже при чрезвычайно низкой концентрации, нейтрализуя смертельные дозы вируса различных вариантов.