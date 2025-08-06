Украинцев начал терзать «хриплый» штамм коронавируса

«Государственное учреждение “Центр общественного здоровья” отнесло возбудитель, выделенный от больных в Полтавской области, к генетической линии XFG. Всемирная организация здравоохранения причислила возбудитель CoViD-19 генетической линии XFG к вариантам, “находящихся под мониторингом”. Это связано с быстрым распространением этого варианта (который назвали Stratus): его доля выросла с 7,4% до 22,7% в мире за один месяц», — говорится в сообщении.