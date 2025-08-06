Мощные магнитные бури обрушатся на Землю 8 и 9 августа — что ждать белорусам

Специалисты поясняют: согласно прогнозным моделям, крупная корональная дыра, которая сейчас наблюдается на стороне Солнца, обращенной к Земле, начнет активно действовать на планету уже 8 августа. Скорость солнечного ветра около орбиты Земли (сейчас она составляет примерно 400 километров в секунду) начнет увеличиваться уже 7 августа. А к 8 и 9 августа — выйдет на значения примерно 600 — 700 километров в секунду.