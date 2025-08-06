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Россельхознадзор обнаружил опасные бактерии в молоке и мясе из Беларуси

Пять белорусских предприятий попали под усиленный контроль Россельхознадзора.

Источник: Комсомольская правда

Россельхознадзор обнаружил опасные бактерии в молоке и мясе из Беларуси. Подробности опубликованы на официальном сайте ведомства.

В списке указан цех по производству готовой продукции ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика». Согласно информации, превышений бактерий было выявлено в кулинарных изделиях из мяса цыплят-бройлеров.

Кроме того, в молоке от предприятия «МилкСтрэйт» Россельхознадзор нашел бактерии группы кишечной палочки. В говядине Зельвенского филиала Гродненского областного потребительского общества Колбасный цех были найдены листерии.

В ведомстве добавили, что в говядине Щучинского филиала Гродненского областного потребительского общества цех мясных продуктов специалисты обнаружили сальмонеллы, а в указанном мясе от «МПК Боровлянский» — бактерии группы кишечной палочки.

В связи с этим, Россельхознадзор обратился в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства Беларуси с просьбой изменить статус указанных предприятия в реестре Таможенного союза на «усиленный лабораторный контроль». Озвученные нарушения у указанных производителей были обнаружены впервые.

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