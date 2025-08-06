Празднование Дня машиностроителя пройдет в Бресте 19 сентября

Также на заседании были обсуждены ключевые моменты подготовки к этому значимому событию: от культурной программы до выставки достижений предприятий. Андрей Конюшко подчеркнул, что праздник должен стать ярким и запоминающимся, чтобы каждый почувствовал гордость за свою профессию и вклад в развитие машиностроения.