Празднование Дня машиностроителя пройдет в Бресте 19 сентября

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Празднование Дня машиностроителя пройдет 19 сентября в Бресте. Об этом стало известно на заседании организационного комитета по проведению Дня машиностроителя под председательством первого заместителя министра промышленности Андрея Конюшко. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минпрома.
Традиционно в преддверии Дня машиностроителя будут проведены отраслевые конкурсы — конкурс трудовых династий и конкурс самодеятельных творческих коллективов «Пром стайл — 2025».
Также на заседании были обсуждены ключевые моменты подготовки к этому значимому событию: от культурной программы до выставки достижений предприятий. Андрей Конюшко подчеркнул, что праздник должен стать ярким и запоминающимся, чтобы каждый почувствовал гордость за свою профессию и вклад в развитие машиностроения.
День машиностроителя отмечают в Беларуси в последнее воскресенье сентября. В 2022 году было положено начало традиции празднования главного профессионального дня в регионах: первым из белорусских городов стал Гомель. С каждым годом концепция праздника совершенствуется, наполняется новым содержанием. -0-