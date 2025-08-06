Shaman рассказал о нежелании родителей приезжать на «Интервидение»

Певец Shaman (Ярослав Дронов) рассказал, что его родители, вероятно, не смогут лично поддержать его на музыкальном конкурсе «Интервидение». Об этом он заявил журналистам, отметив, что его родители очень переживают за него и предпочитают следить за выступлениями сына по телевизору.