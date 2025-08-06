Китайская лихорадка чикунгунья грозит попасть на территорию России

По данным Роспотребнадзора, на границе в пунктах пропуска работает автоматизированная информационная система «Периметр». Она позволяет выявить людей, у которых имеются признаки инфекционных заболеваний. У заразившихся чикугуньей наблюдается лихорадка, тошнота, отеки, сыпь, сильная боль в суставах и мышцах, слабость, сыпь. Ведомство также отмечает, что это вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых — например, комаров, а заразиться ею друг от друга люди не могут.