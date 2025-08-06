Китайская лихорадка чикунгунья грозит попасть на территорию России

Специалисты смогут выявить заразившихся чикунгуньей уже на границе.
Лихорадка чикунгунья, вспышка которой наблюдается в Китае, может попасть на территорию России. Ситуацию взял на контроль Роспотребнадзор. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Роспотребнадзор держит на контроле информацию о вспышке лихорадки чикунгунья в китайской провинции Гуандун. На территории Российской Федерации в настоящее время завозные случаи лихорадки чикунгунья не зарегистрированы, но риски завоза существуют», — сообщает пресс-служба ведомства.
По данным Роспотребнадзора, на границе в пунктах пропуска работает автоматизированная информационная система «Периметр». Она позволяет выявить людей, у которых имеются признаки инфекционных заболеваний. У заразившихся чикугуньей наблюдается лихорадка, тошнота, отеки, сыпь, сильная боль в суставах и мышцах, слабость, сыпь. Ведомство также отмечает, что это вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых — например, комаров, а заразиться ею друг от друга люди не могут.
Ранее Роспотребнадзор усиливал санитарно-карантинный контроль на пунктах пропуска через границу для предотвращения ввоза опасных инфекций, таких как чума, которая может передаваться человеку через укусы зараженных блох. Благодаря постоянному мониторингу природных очагов и использованию современных систем выявления заболевших, риск распространения опасных инфекций на территории России оценивается как минимальный.