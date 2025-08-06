В России усилили контроль из-за лихорадки чикунгунья в Китае

В связи с сообщениями о вспышке лихорадки чикунгунья в китайской провинции Гуандун, Роспотребнадзор усилил контроль, учитывая возможность ее проникновения на территорию Российской Федерации.
Основные признаки чикунгуньи включают высокую температуру, интенсивные боли в суставах, мышечные боли, тошноту, ощущение слабости, кожные высыпания и отечность.
Чикунгунья — это вирусная инфекция, распространяемая комарами и вызываемая вирусом чикунгунья (CHIKV). Своим названием она обязана слову из языка кимаконде, которое переводится как «скрючиваться» или «согнуться».