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В России усилили контроль из-за лихорадки чикунгунья в Китае

В связи с сообщениями о вспышке лихорадки чикунгунья в китайской провинции Гуандун, Роспотребнадзор усилил контроль, учитывая возможность ее проникновения на территорию Российской Федерации.

В связи с сообщениями о вспышке лихорадки чикунгунья в китайской провинции Гуандун, Роспотребнадзор усилил контроль, учитывая возможность ее проникновения на территорию Российской Федерации.

Основные признаки чикунгуньи включают высокую температуру, интенсивные боли в суставах, мышечные боли, тошноту, ощущение слабости, кожные высыпания и отечность.

Чикунгунья — это вирусная инфекция, распространяемая комарами и вызываемая вирусом чикунгунья (CHIKV). Своим названием она обязана слову из языка кимаконде, которое переводится как «скрючиваться» или «согнуться».