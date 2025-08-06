Shaman поделился методикой воспитания дочери

«Пусть моя дочка будет видеть и знать, что ее отец чего-то в этой жизни добился. Пусть я буду для нее примером. В любом случае, чтобы достичь каких-то результатов, приходится, так или иначе, чем-то жертвовать», — пояснил свою позицию певец. Об этом артист сообщил в интервью изданию Starhit.