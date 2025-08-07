Ричмонд
Какие виды спорта популярны в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — РИА Новости Крым. В Крыму популярны все виды единоборств, в том числе борьба куреш (традиционный вид борьбы у тюркских народов — ред.), а также бокс. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала министр спорта республики Ольга Торубарова.

Источник: РИА "Новости"

«У нас все виды единоборств очень популярны. Огромное количество поколений спортсменов приводит в спорт своих детей, внуков. У нас одинаково популярны все виды борьбы, в том числе и национальный вид спорта куреш — это борьба на поясах», — сказала министр.

По ее словам, большое количество крымско-татарского населения занимается этим национальным видом спорта и продвигает его для признания официальным видом спорта в Российской Федерации. Кроме того, очень популярен у детей и молодежи бокс, а также самбо и дзюдо, каратэ и таэквондо, потому что это основа, в том числе, и навыков самообороны, выразила мнение министр. В числе популярных в Крыму контактных видов спорта Торубарова также назвала греко-римскую и вольную борьбу, федерации которых очень активно работают.

Неолимпийские виды спорта также развиваются на полуострове: смешанные единоборства ММА, кикбоксинг, отметила министр.

По ее словам, в Крыму для развития спорта проводится большая работа. Так, сборные полуострова полностью экипированы, и на соревнованиях у крымских спортсменов лучшая экипировка, также для сборных команд Республики Крым проезд, проживание, питание обеспечивается за счет регионального бюджета, и эта комплексная мера поддержки дает высокие результаты.

«В будущем спортсменов, которые занимаются единоборствами, контактными видами спорта, всеми видами борьбы, будет намного больше», — уверена министр.

При это она отметила, что в тяжелой атлетике, которая имеет славные традиции, на сегодняшний день недостаточное количество спортсменов. Сложившаяся ситуация обусловлена модой, которая, в свою очередь, является цикличной, и с тем тренерско-преподавательским составом училища Олимпийского резерва, в котором открыто отделение тяжелой атлетики, безусловно, спортсменов-тяжелоатлетов станет больше, выразила уверенность Торубарова.

Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что спорт в Крыму выходит на новый уровень. Планируется строительство новых объектов, открытие секций и увеличение числа тренерских ставок.

