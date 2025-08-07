Какие виды спорта популярны в Крыму

По ее словам, большое количество крымско-татарского населения занимается этим национальным видом спорта и продвигает его для признания официальным видом спорта в Российской Федерации. Кроме того, очень популярен у детей и молодежи бокс, а также самбо и дзюдо, каратэ и таэквондо, потому что это основа, в том числе, и навыков самообороны, выразила мнение министр. В числе популярных в Крыму контактных видов спорта Торубарова также назвала греко-римскую и вольную борьбу, федерации которых очень активно работают.