«Вызывает ухмылку»: стилист Лисовец высказался о стандарте новой школьной формы

Стилист Влад Лисовец прокомментировал новый стандарт школьной формы, который представило министерство просвещения России. Своим мнением с точки зрения дизайна, красоты и удобства одежды, специалист поделился в разговоре с изданием «Газета.Ru».
Отметим, что представленная на фото форма — это не единый обязательный стандарт для всех, а образец товара одной из фабрик, которая выпустила его по ГОСТу.
— Школьников хотят сделать элегантными — и это хорошо. Но мне кажется, сегодня молодежь вообще выглядит по-другому. У них другие ценности, другая жизнь, другой ритм. Это самое важное — одежда должна быть более легкой, — заявил эксперт.
Лисовец подчеркнул, что форма не должна вызывать стеснений, быть удобной и комфортной. По его словам, новый стандарт вызывает у современного человека, скорее, «улыбку и ухмылку».
Ранее в Минпросвящения заявили, что школьная форма несет в себе важные социально-психологические нюансы. Данная одежда призвана стереть границы между детьми из семей с разным достатком и вероисповеданием, передает «Москва 24».
Кроме того, стандарт защитит детей от одежды из некачественных материалов, а родителей — от лишних трат, сообщил 360.ru.