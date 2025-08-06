«Вызывает ухмылку»: стилист Лисовец высказался о стандарте новой школьной формы

— Школьников хотят сделать элегантными — и это хорошо. Но мне кажется, сегодня молодежь вообще выглядит по-другому. У них другие ценности, другая жизнь, другой ритм. Это самое важное — одежда должна быть более легкой, — заявил эксперт.