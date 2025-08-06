Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Вызывает ухмылку»: стилист Лисовец высказался о стандарте новой школьной формы

Стилист Лисовец высказался о новой школьной форме, которую хотят ввести в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Стилист Влад Лисовец прокомментировал новый стандарт школьной формы, который представило министерство просвещения России. Своим мнением с точки зрения дизайна, красоты и удобства одежды, специалист поделился в разговоре с изданием «Газета.Ru».

Отметим, что представленная на фото форма — это не единый обязательный стандарт для всех, а образец товара одной из фабрик, которая выпустила его по ГОСТу.

— Школьников хотят сделать элегантными — и это хорошо. Но мне кажется, сегодня молодежь вообще выглядит по-другому. У них другие ценности, другая жизнь, другой ритм. Это самое важное — одежда должна быть более легкой, — заявил эксперт.

Лисовец подчеркнул, что форма не должна вызывать стеснений, быть удобной и комфортной. По его словам, новый стандарт вызывает у современного человека, скорее, «улыбку и ухмылку».

Ранее в Минпросвящения заявили, что школьная форма несет в себе важные социально-психологические нюансы. Данная одежда призвана стереть границы между детьми из семей с разным достатком и вероисповеданием, передает «Москва 24».

Кроме того, стандарт защитит детей от одежды из некачественных материалов, а родителей — от лишних трат, сообщил 360.ru.