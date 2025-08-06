Блогер утонул в бочке с водой на глазах у тысяч зрителей

Ранее блогершу из Эквадора убили прямо во время прямого эфира в TikTok. Шокирующий случай произошел по просьбе самой девушки. 28-летняя Кейла Андреина Гонсалес Меркадо вела трансляцию в соцсети, одновременно употребляя алкоголь с двумя друзьями, и попросила одного из них выстрелить в нее.