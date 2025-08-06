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Блогер утонул в бочке с водой на глазах у тысяч зрителей

TikTok-блогер утонул в бочке с водой во время прямой трансляции.

TikTok-блогер утонул в бочке с водой во время прямой трансляции. Шокирующее видео появилось в сети.

Мужчина выполнял челлендж — вызов, который блогеры бросают друг другу для создания трендов и обретения популярности.

Он попытался зависнуть над бочкой с водой вниз головой на глазах у тысяч зрителей, однако сорвался и не смог выбраться из узкой емкости. Молодой человек задохнулся.

Ранее блогершу из Эквадора убили прямо во время прямого эфира в TikTok. Шокирующий случай произошел по просьбе самой девушки. 28-летняя Кейла Андреина Гонсалес Меркадо вела трансляцию в соцсети, одновременно употребляя алкоголь с двумя друзьями, и попросила одного из них выстрелить в нее.

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