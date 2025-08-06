Трамп захотел встретиться с Путиным уже на следующей неделе

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Президент США Дональд Трамп ищет возможность встретиться с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе. Об этом заявила газета The New York Times. По информации издания, он также хочет провести беседу с украинским лидером Владимиром Зеленским.
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