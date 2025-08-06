Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп захотел встретиться с Путиным уже на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп ищет возможность встретиться с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе. Об этом заявила газета The New York Times. По информации издания, он также хочет провести беседу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Срочная новость.

Президент США Дональд Трамп ищет возможность встретиться с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе. Об этом заявила газета The New York Times. По информации издания, он также хочет провести беседу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше