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Стало известно, сколько россиян намерены работать после выхода на пенсию

Почти 80% россиян планируют работать после выхода на пенсию.

Источник: Комсомольская правда

Подавляющее большинство россиян заявили, что не намерены уходить на покой после достижения пенсионного возраста. К такому выводу пришли аналитики в ходе исследования, результаты опроса опубликовало издание «Газета.Ru».

— Только 22% россиян планируют жить на накопления после выхода на пенсию. Остальные 78% настроены работать как можно дольше, — говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что примерно каждый третий респондент хотел бы иметь независимость и помогать близким, каждый пятый — оставаться социально активным. Еще 18% заявили, что просто не знают, чем заняться, помимо работы.

Ранее 360.ru сообщил, что согласно опросу, 45% россиян признались, что получают удовольствие от своей профессиональной деятельности. При этом, среди предпринимателей счастливы 76%, а среди наемных работников — 63,7%.

При этом, 72% опрошенных россиян признались, что совершали ошибки в карьере. Среди них 29% участников опроса жалеют, что не обращались к работодателю по поводу повышения зарплаты, передает RT.