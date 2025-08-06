Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: Трамп намерен встретиться с Путиным на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным на следующей неделе, а после этого провести трехстороннюю встречу с лидером киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом в среду, 6 августа, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным на следующей неделе, а после этого провести трехстороннюю встречу с лидером киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом в среду, 6 августа, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По данным журналистов, Трамп рассказал о своих планах во время разговора с европейскими лидерами, который состоялся в среду.

— Встречи будут проходить только с участием этих трех человек, без участия европейских коллег. Европейские лидеры, которые пытались играть координирующую роль на встречах, посвященных прекращению насилия между Россией и Украиной, одновременно поддерживая своего европейского соседа, похоже, согласились с заявлением господина Трампа, — говорится в материале.

Журналисты уточнили, что в этом разговоре принимал участие Владимир Зеленский, о чем он позднее сообщил публично, передает газета.

По итогам встречи своего спецпосланника Стивена Уиткоффа с Владимиром Путиным в Кремле Дональд Трамп заявил, что чиновник провел «очень продуктивную» встречу с российским президентом. Американский лидер добавил, что стороны достигли большого прогресса.

В тот же день Владимир Зеленский сообщил, что поговорил по телефону с Дональдом Трампом. Он уточнил, что в разговоре также приняли участие европейские лидеры, и поблагодарил их за поддержку. Кроме того, лидер киевского режима уточнил, что стороны обсудили «то, о чем было объявлено в Москве».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше