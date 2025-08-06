NYT: Трамп намерен встретиться с Путиным на следующей неделе

В тот же день Владимир Зеленский сообщил, что поговорил по телефону с Дональдом Трампом. Он уточнил, что в разговоре также приняли участие европейские лидеры, и поблагодарил их за поддержку. Кроме того, лидер киевского режима уточнил, что стороны обсудили «то, о чем было объявлено в Москве».