NYT: Трамп намерен встретиться с Путиным на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным на следующей неделе, а после этого провести трехстороннюю встречу с лидером киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом в среду, 6 августа, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.
По данным журналистов, Трамп рассказал о своих планах во время разговора с европейскими лидерами, который состоялся в среду.
— Встречи будут проходить только с участием этих трех человек, без участия европейских коллег. Европейские лидеры, которые пытались играть координирующую роль на встречах, посвященных прекращению насилия между Россией и Украиной, одновременно поддерживая своего европейского соседа, похоже, согласились с заявлением господина Трампа, — говорится в материале.
Журналисты уточнили, что в этом разговоре принимал участие Владимир Зеленский, о чем он позднее сообщил публично, передает газета.
По итогам встречи своего спецпосланника Стивена Уиткоффа с Владимиром Путиным в Кремле Дональд Трамп заявил, что чиновник провел «очень продуктивную» встречу с российским президентом. Американский лидер добавил, что стороны достигли большого прогресса.
В тот же день Владимир Зеленский сообщил, что поговорил по телефону с Дональдом Трампом. Он уточнил, что в разговоре также приняли участие европейские лидеры, и поблагодарил их за поддержку. Кроме того, лидер киевского режима уточнил, что стороны обсудили «то, о чем было объявлено в Москве».