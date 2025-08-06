Буйвол растоптал охотившегося на него миллионера из США

14 декабря того же года в Кировском районе Приморья бурый медведь убил охотника, который пытался достать его из берлоги. После первого выстрела ружье охотника заклинило, и он не смог защититься от нападения хищника. Мужчина скончался от полученных травм. При этом животное не получило никаких огнестрельных ран.