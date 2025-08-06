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Буйвол растоптал охотившегося на него миллионера из США

Американский миллионер Эшер Уоткинс, который планировал подстрелить крупного буйвола весом около 1,3 тонны, погиб во время охоты на него. Животное бросилось на предпринимателя со скоростью 55 километров в час и растоптало его.

Американский миллионер Эшер Уоткинс, который планировал подстрелить крупного буйвола весом около 1,3 тонны, погиб во время охоты на него. Животное бросилось на предпринимателя со скоростью 55 километров в час и растоптало его.

Уоткинс любил охотиться на крупных зверей и заплатил почти 10 тысяч долларов (800 тысяч рублей — прим. «ВМ») за поездку в южноафриканскую провинцию Лимпопо. Вместе с ним туда приехали мать, отчим и брат. Пока миллионер выслеживал добычу, они отдыхали на туристической базе, передает портал People.

18 декабря 2024 года в американском штате Вирджиния раненый медведь упал с дерева на одного из охотников, в результате чего мужчина скончался спустя четыре дня от полученных травм.

14 декабря того же года в Кировском районе Приморья бурый медведь убил охотника, который пытался достать его из берлоги. После первого выстрела ружье охотника заклинило, и он не смог защититься от нападения хищника. Мужчина скончался от полученных травм. При этом животное не получило никаких огнестрельных ран.