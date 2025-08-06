Сотни экспонатов. В Ляховичах создали масштабную экспозицию раритетной техники

6 августа, Ляховичи /Корр. БЕЛТА/. Масштабную экспозицию ретротехники презентовали представителям турбизнеса во время выездного семинара Национального агентства по туризму, посвященного развитию туристического потенциала Ляховичского и Барановичского районов, передает корреспондент БЕЛТА.
Вагон-ресторан, квесты, ночная экскурсия. Что нового предлагает туристам музей железной дороги в Барановичах.
Уникальные экспонаты размещены на территории автоцентра «Виктория», который является первым в стране частным сервисным центром МАЗ. Директор автоцентра Виктор Щука собирал их не одно десятилетие. Сейчас в планах — перенести производственные мощности и расширить выставочную площадку.
К слову, предприятие отреставрировало простоявший 20 лет на постаменте легендарный МАЗ-205 1947 года выпуска. После реставрации он принял участие в параде ретротехники по случаю 80-летия завода МАЗ в Минске.
«Выросли так, что на этой территории не вмещаемся. Осталось здесь сделать музейный центр. Это видите по экспонатам: только велосипедов, мопедов, мотоциклов, легковых и грузовых автомобилей, тракторов более 200 единиц», — рассказал Виктор Щука.
О коллекции он может говорить долго. Кроме МАЗ-205, в ней раритетные уазики, «Ока», ЗИЛ, «Волга», комбайн «Нива», маленький гусеничный трактор Т-70 «Молдаванин», выпускавшийся в СССР специально для виноградников и сахарной свеклы, «Запорожцы», ЛуАЗы, «Москвичи»…
В ряд стоит автомототехника: автомобиль периода Великой Отечественной войны, на котором ездили командиры и к которому присоединялась легкая пушка, мотоциклы «Иж», «Ява», «Минск», мотороллеры, педальные мопеды, мокики и многое другое.
Представлено и большое количество фото- и радиотехники, моделей телевизоров, настенных часов, самоваров, детских колясок, машинок с педалями и других раритетов.
«Есть все, чтобы можно было открыть первый ретротехнический музей в Беларуси», — сказал Виктор Щука.
Реставрация экспонатов проходила здесь же. Иногда, чтобы собрать экземпляр, требовались «доноры» деталей. Виктор Щука признался, что любовь к технике у него со школы. После себя он рассчитывает оставить наследие в виде музея. -0-