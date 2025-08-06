Реабилитолог Антонов предупредил о неочевидных рисках при занятиях спортом

Физическая активность, безусловно, приносит пользу для здоровья, однако, в некоторых случаях, чрезмерная увлеченность способна навредить. О неочевидных рисках спортивных занятий сообщил в беседе с изданием «Газета.Ru» врач-реабилитолог Кирилл Антонов.
— Погоня за прогрессом и внешними достижениями может формировать тревожность, социальное сравнение. Это может вызывать комплексы и снижать самооценку, — отметил эксперт.
Доктор предупредил, что также нередко спортсмены сталкиваются с травмами и перетренированностью. Что, в свою очередь, приводит не только к физической боли, но и к депрессии.
Ранее RT рассказал, что перед началом тренировок важно предварительно посетить врачей, людям с избыточным весом весом, в том числе, кардиолога и эндокринолога — это помогает выявить возможные противопоказания и оценить влияние лишнего веса на здоровье.
Если во время тренировки темнеет в глазах, кружится голова, возникает внезапная слабость и кажется, что вот-вот упадешь в обморок — это может быть предвестником нарушения мозгового кровообращения, предупреждает «Москва 24».