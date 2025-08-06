Что 25 лет изучали в Институте исследований природы времени в МГУ и почему о нем никто не знал

— Сегодня еще до того, как мне рассказали о закрытии сайта института, я сидел и думал: какое было достойное время. Эти 10 или 15 лет, что я провел в рамках этого института, периодически участвуя в его заседаниях, выслушивая доклады хороших ученых, — это было, можно сказать, одно из лучших времен, которые я пережил в жизни за свои 66 лет, — поделился Кравченко.