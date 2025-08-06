Что 25 лет изучали в Институте исследований природы времени в МГУ и почему о нем никто не знал

В Московском государственном университете (МГУ) имени М. В. Ломоносова закрыли Институт исследований природы времени, который в течение 25 лет изучал небанальные научные вопросы. За время его деятельности было проведено более 800 встреч и семинаров, на которых поднимались темы «возможности получения информации из будущего», «телепортации во времени и в пространстве» и тому подобное. Чем занимался институт и какое отношение он имел к МГУ, разбиралась «Вечерняя Москва».
Веб-институт.
На поддомене МГУ по адресу chronos.msu.ru с 1999 года существовал сайт Института исследований природы времени. На странице использовался логотип МГУ и был указан адрес института: Москва, Ленинские горы, 1−12, МГУ имени М. В. Ломоносова, биологический факультет, кафедра биофизики. Также на сайте разместили благодарность центру телекоммуникаций и технологий МГУ за поддержку при его создании.
Журналисты RTVI обнаружили сайт необычного института и направили запрос о его существовании. Ответа от МГУ не последовало, но после запроса сайт работать перестал. На момент написания данного материала он остается недоступен. Однако в Сети сохранились некоторые статьи с сайта из интернет-архива. В частности, из них можно узнать, что участниками семинаров института становились сторонники экстрасенсорики, различных около- и псевдонаучных теорий, эфиродинамики, биолокации и прочих учений. Последняя сохраненная копия страницы сайта датирована 3 августа 2025 года.
В справке на сайте института было указано, что подразделение создал биофизик Александр Левич, которого уже нет в живых: он умер в марте 2016 года. С 2019 года институтом руководил Игорь Булыженков, следует из справочного раздела.
На сайте биофака МГУ есть анонс семинаров за 2011 год, которые проводили Институт исследований природы времени (на странице обозначен как «WEB-институт исследований природы времени»), Московское общество испытателей природы и Фонд имени Револьта Ивановича Пименова. Указано, что заседания семинара проводили в аудиториях М1 или 557 биологического факультета МГУ. Подробные сведения, аннотации и тексты докладов предлагалось изучить на сайте Института исследований природы времени.
На сайте заявлялось о 24 лабораториях-кафедрах Института исследований природы времени, в числе которых «темпоральная квантовая физика», «причинная механика» и прочие. Основная деятельность института сводилась к семинарам.
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Декан биологического факультета МГУ Михаил Кирпичников заявил, что о существовании подобного института ничего не знал.
— Официально такой структуры точно нет. Такой структуры я не знаю, а я почти 20 лет декан. Но вот мой коллега, ветеран биофака, говорит, что есть какая-то структура, которая сама себя так называет. Биофак — огромная организация, и если в какой-то комнатке такое происходит… Честно говорю, что впервые слышу об этом, — приводит слова Кирпичникова RTVI.
Существование Института исследований проблем времени подтвердил участник семинаров института, бывший директор Научного центра физики вакуума Геннадий Шипов. Он предположил, что сайт могли закрыть из-за неких препятствий от сторонников официальной науки. Ученый подчеркнул, что в самом институте он не работал.
— Институт проблем времени существует очень давно, лет 25 точно. Много людей приходит, они выступают, говорят и обсуждают феномен времени, — объяснил Шипов, слова которого приводит «Абзац».
Чем занимался Институт исследований природы времени.
Психолог, исследователь природы времени, научный сотрудник Института исследований природы времени Сергей Кравченко в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что последние месяцы у института не было никакой активности, он постепенно затухал. По его словам, это происходило потому, что умер основатель и руководитель института Левич.
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— Потом была пандемия коронавируса, институт перешел работать в онлайн-режим. Он и так считался веб-институтом, то есть существующим в веб-пространстве. Но мы хотя бы собирались раз в неделю на семинары, куда приглашали ведущих ученых мира, — сообщил собеседник «ВМ».
Он также рассказал, что институт занимался самыми передовыми гипотезами: что такое время и как его рассматривать в науке, в психологии, биологии, в разных сферах человеческой жизни.
— Как применять, как исследовать эту природу времени, потому что у каждого живого существа, как оказывается, свой ток времени, — добавил Кравченко.
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Он отметил, что благодаря Левичу Институт исследования природы времени имел свою виртуальную международную площадку, на которой могли выступить ученые со всего света, рассказать о своих исследованиях и поделиться мнением о том, что же такое время.
— Сегодня еще до того, как мне рассказали о закрытии сайта института, я сидел и думал: какое было достойное время. Эти 10 или 15 лет, что я провел в рамках этого института, периодически участвуя в его заседаниях, выслушивая доклады хороших ученых, — это было, можно сказать, одно из лучших времен, которые я пережил в жизни за свои 66 лет, — поделился Кравченко.
По его словам, институт существовал именно как международная общественная научная веб-организация. Единственное, чем он пользовался, — это кафедра биологического факультета или даже только лаборатория. А единственное финансирование, которое получал основатель института Левич, — это плата за публиковавшиеся сборники.
— Я не слышал, чтобы Левич получал деньги от МГУ. Но по вечерам можно было прийти к нему и пообщаться. Раз в неделю он собирал в аудитории людей, которые были не прочь обменяться мнениями. И это называлось международным семинаром о природе времени. О нем можно почитать. И хотя официально сайт института закрыт, все же есть дубликат информации в социальных сетях, — заверил исследователь.
Собеседник «ВМ» предположил, что руководство МГУ, возможно, «не обращало внимания на собрания института» и не считало его участников «своими».
— Собираются какие-то чудаки, старички, по вечерам доклады делают, обсуждают, записывают, все это выкладывают. И они никогда не считали нас своими, я бы так сказал. Просто мы пользовались их территорией все-таки. По вечерам пустует аудитория. Обсуждать научные теории (даже если они кажутся кому-то сумасбродными) — почему бы не позволить ученым этим заниматься? — добавил Кравченко.
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