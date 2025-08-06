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В Австралии около 50 тысяч учителей вышли на забастовку

Протесты начались после того, как профсоюз учителей отверг предложение правительства о повышении заработной платы в течение трех лет.

Источник: Аргументы и факты

В австралийском штате Квинсленд приблизительно 50 тысяч преподавателей организовали забастовку, стремясь добиться улучшения рабочих условий. Об этом информирует портал 9News.

«Забастовка, в которой приняли участие 48 тысяч учителей, затронула все 1266 государственных школ Квинсленда и 560 тысяч учащихся», — отмечается в публикации.

Причиной протестов стал отказ профсоюза учителей от предложенного правительством плана повышения зарплат в течение трех лет, взамен выдвинуто требование урегулировать проблему дефицита кадров и повысить уровень безопасности на рабочих местах.

Для урегулирования конфликта представители профсоюза и правительства проведут обсуждения в комиссии по трудовым отношениям Квинсленда.