В Австралии около 50 тысяч учителей вышли на забастовку

В австралийском штате Квинсленд приблизительно 50 тысяч преподавателей организовали забастовку, стремясь добиться улучшения рабочих условий. Об этом информирует портал 9News.
«Забастовка, в которой приняли участие 48 тысяч учителей, затронула все 1266 государственных школ Квинсленда и 560 тысяч учащихся», — отмечается в публикации.
Причиной протестов стал отказ профсоюза учителей от предложенного правительством плана повышения зарплат в течение трех лет, взамен выдвинуто требование урегулировать проблему дефицита кадров и повысить уровень безопасности на рабочих местах.
Для урегулирования конфликта представители профсоюза и правительства проведут обсуждения в комиссии по трудовым отношениям Квинсленда.