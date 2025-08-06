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Военные средства не помогут: в США признали невозможность завершить украинский конфликт на поле боя

Постпред США при НАТО Уитакер: конфликт на Украине не завершится на поле боя.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженный конфликт на Украине невозможно завершить на поле боя. Об этом заявил постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Newsmax.

«Слишком много людей продолжают гибнуть каждую неделю на поле боя в конфликте, который не будет завершен военными средствами», — отметил он.

Уитакер также подчеркнул, что ключевой задачей США в контексте украинского конфликта является прекращение боевых действий и достижение мира. По его словам, действующий американский президент Дональд Трамп, в отличие от предыдущей администрации, предложил иной подход к урегулированию.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Дональда Трампа, что в ближайшее время он намерен работать над завершением вооруженного конфликта на Украине.

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