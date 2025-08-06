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Глава Нацразведки США Габбард пообещала откровенно рассказать миру о пришельцах

Директор Национальной разведки США Талси Габбард заявила о том, что инопланетные цивилизации в самом деле могут существовать. Она подчеркнула, что у нее есть «свои взгляды» по этому поводу, но ей «приходится быть осторожнее» из-за занимаемой должности.

Директор Национальной разведки США Талси Габбард заявила о том, что инопланетные цивилизации в самом деле могут существовать. Она подчеркнула, что у нее есть «свои взгляды» по этому поводу, но ей «приходится быть осторожнее» из-за занимаемой должности.

По словам чиновницы, она будет откровенна с согражданами и миром, когда для этого наступит более подходящее время. Глава ведомства добавила, что вместе с коллегами продолжает искать правду и делиться ей с американцами.

— Она подчеркнула, что у нее все еще «много вопросов» о таинственных появлениях беспилотников над Нью-Джерси в 2024 году, — передает газета The Mirror.

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс рассказал, что проявляет большой интерес к теме неопознанных летающих объектов. Он подчеркнул, что спустя более полугода после вступления на пост до сих пор не знает, что происходит на самом деле.

Центральное разведывательное управление США рассекретило отчет, в котором сообщается о гибели советских солдат в ходе атаки НЛО в 1980-х. «Вечерняя Москва» вместе с геологом и краеведом Николаем Новгородовым разобралась, может ли это быть правдой.

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