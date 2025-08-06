Туристы из России спасли на Мальдивах котёнка

В России появился новый обитатель: котенок, прибывший с Мальдивских островов. Маленький путешественник нашел приют благодаря отзывчивости российских туристов, которые не смогли оставить его на чужбине и привезли с собой в Москву.
Семейство из Москвы обнаружило крошечного бездомного котенка возле своего временного жилища на Мальдивах. Он ютился на улице, и они начали его подкармливать. Со временем между людьми и животным возникла такая сильная привязанность, что москвичи решили оформить все необходимые документы и забрать малыша с собой на родину.
Котик мужественно выдержал длительный девятичасовой перелет. Теперь вместо теплого песка и пальм Лео предстоит познать все прелести жизни в большом городе.