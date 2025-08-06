Туристы из России спасли на Мальдивах котёнка

Семейство из Москвы обнаружило крошечного бездомного котенка возле своего временного жилища на Мальдивах. Он ютился на улице, и они начали его подкармливать. Со временем между людьми и животным возникла такая сильная привязанность, что москвичи решили оформить все необходимые документы и забрать малыша с собой на родину.