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В парке под Ростовом укравшим кованую пепельницу дали три дня на размышления

В парке под Ростовом неизвестные унесли кованую пепельницу.

Источник: Комсомольская правда

Неизвестные посетители парка «Лога» присвоили себе кованую пепельницу ручной работы, которая украшала территорию зоны отдыха. Администрация парка обратилась к нарушителям с просьбой вернуть предмет в течение трех дней, пообещав в противном случае обнародовать видеозапись с камер наблюдения и передать материалы в правоохранительные органы.

— Мы надеемся на вашу порядочность и разумный подход. Пожалуйста, верните пепельницу, — отмечают представители парка.

Если арт-объект не будет возвращен добровольно, администрация намерена привлечь полицию для поиска виновных и привлечения их к ответственности.

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