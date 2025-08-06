В парке под Ростовом укравшим кованую пепельницу дали три дня на размышления

Неизвестные посетители парка «Лога» присвоили себе кованую пепельницу ручной работы, которая украшала территорию зоны отдыха. Администрация парка обратилась к нарушителям с просьбой вернуть предмет в течение трех дней, пообещав в противном случае обнародовать видеозапись с камер наблюдения и передать материалы в правоохранительные органы.