Ортодонт Барагунова перечислила противопоказания к имплантации зубов

Имплантация зубов приходит на помощь после потери зуба, однако, процедура показана далеко не всем. О противопоказаниях к имплантации рассказала в разговоре с корреспондентом «РИАМО» ортодонт Марьяна Барагунова.
— К абсолютным противопоказаниям относятся заболевания, связанные с нарушением свертываемости крови, тяжелые аутоиммунные заболевания, онкология и плохо контролируемый сахарный диабет, — отметила врач.
Также, процедура не рекомендуется тем, кто имеет воспалительные заболевания полости рта, гайморит, анемию и проблемы с прикусом. В последнем случае лучше сначала заняться исправлением прикуса, а затем переходить к имплантации зубов.
Ранее RT сообщил, что перед имплантацией зубов нужны предварительные медицинские обследования, такие как коагулограмма и анализ крови.
Стоматологические имплантаты создаются по единому образцу, и у них схожие характеристики. Однако более усовершенствованные изделия не могут стоить дешево, так как произведены из современных и прочных сплавов, передает «Москва 24».