Невролог Суворинова рассказала, как дефицит воды влияет на возникновение мигрени

Головная боль и даже мигрень в жару может быть вызвана недостатком воды в организме. Об этом сообщила в беседе с корреспондентом издания «Газете.Ru» доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Наталья Суворинова.
— Обезвоживание является распространенной причиной мигрени. При мигрени боль выраженная, сопровождается непереносимостью яркого света, звуков, тошнотой и рвотой, — рассказала доктор.
Врач уточнила, что, если во время жары часто болит голова, следует увеличить количество потребляемой жидкости. Профилактикой также будет соблюдение режима дня, полноценный сон, здоровое питание.
Ранее RT сообщил, что антирейтинг самых опасных напитков в жару возглавляет алкоголь. Стоит также помнить, что сладкая газировка и фруктовые соки не помогают утолить жажду — наоборот, после них хочется пить ещё больше.
По данным Life.ru, в жару следует пить холодный зелёный чай с мятой и лимоном, матча-латте на растительном молоке, воду с добавлением ягод, фруктов и трав, кокосовую воду и квас домашнего приготовления с минимальным добавлением сахара.