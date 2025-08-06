Звезда «Друзей» Эпплгейт попала в больницу из-за инфекции почек

По данным издания, Кристина Эпплгейт почувствовала себя плохо, когда навещала родственников в Европе. Через некоторое время она ощутила боль в правом боку и подумала на аппендицит. Актрисе назначили срочную компьютерную томографию на два часа ночи. Обследование показало, что у Кристины Эпплгейт развилась инфекция почек. По словам актрисы, она уже находится дома.