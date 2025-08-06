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Звезда «Друзей» Эпплгейт попала в больницу из-за инфекции почек

Кристина Эпплгейт почувствовала себя плохо, когда навещала родственников в Европе.

Источник: Аргументы и факты

Звезда сериала «Друзья» Кристина Эпплгейт рассказала, что ее госпитализировали из-за инфекции почек после того, как она почувствовала боль в правом боку, пишет People.

«Кристина Эпплгейт была госпитализирована с почечной инфекцией, которая затем распространилась на обе почки, в результате чего она была госпитализирована с “такой сильной болью”, что, по ее словам, она “кричала”», — сказано в материале.

По данным издания, Кристина Эпплгейт почувствовала себя плохо, когда навещала родственников в Европе. Через некоторое время она ощутила боль в правом боку и подумала на аппендицит. Актрисе назначили срочную компьютерную томографию на два часа ночи. Обследование показало, что у Кристины Эпплгейт развилась инфекция почек. По словам актрисы, она уже находится дома.

Напомним, Кристина Эпплгейт исполнила в сериале «Друзья» роль второй сестры Рэйчел по имени Эми. Она появилась в девятом и десятом сезонах.