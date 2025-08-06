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Россиянам назвали внешние признаки нитратного арбуза

Терапевт Глистенкова: глянцевые арбузы без пятна на кожуре содержат нитраты.

Источник: Комсомольская правда

Слишком красивые, глянцевые арбузы, словно с обложки журнала, скорее всего, содержат в себе опасные нитраты. Таким мнением в беседе с изданием «Газета.Ru» поделилась врач-терапевт Диана Глистенкова.

Излишне глянцевая поверхность может указывать на обилие нитратов. Убедитесь, что есть четкое земляное пятно, его яркость говорит о натуральном дозревании на солнце, а не при помощи нитратов, — объяснила медик.

Врач также посоветовала посмотреть на арбуз в разрезе. Слишком красная, неестественного цвета мякоть, — также не лучший признак. От употреблении такой ягоды рекомендуется отказаться.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что желтоватые или белые прожилки внутри мякоти, а также ее неравномерная окраска, светлые и тёмные пятна тоже говорят об избытке удобрений.

Life.ru напоминает, что не следует покупать разрезанные арбузы, поскольку высок риск такими отравиться. Дома кожуру плода необходимо хорошо промыть обычным мылом с губкой, а затем обсушить полотенцем.