Россиянам назвали внешние признаки нитратного арбуза

Слишком красивые, глянцевые арбузы, словно с обложки журнала, скорее всего, содержат в себе опасные нитраты. Таким мнением в беседе с изданием «Газета.Ru» поделилась врач-терапевт Диана Глистенкова.
Излишне глянцевая поверхность может указывать на обилие нитратов. Убедитесь, что есть четкое земляное пятно, его яркость говорит о натуральном дозревании на солнце, а не при помощи нитратов, — объяснила медик.
Врач также посоветовала посмотреть на арбуз в разрезе. Слишком красная, неестественного цвета мякоть, — также не лучший признак. От употреблении такой ягоды рекомендуется отказаться.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что желтоватые или белые прожилки внутри мякоти, а также ее неравномерная окраска, светлые и тёмные пятна тоже говорят об избытке удобрений.
Life.ru напоминает, что не следует покупать разрезанные арбузы, поскольку высок риск такими отравиться. Дома кожуру плода необходимо хорошо промыть обычным мылом с губкой, а затем обсушить полотенцем.