Врачи в Башкирии достали из мужчины столовые приборы и зубную щетку

По словам представителей больницы, пациент поступил в хирургическое отделение с жалобами на сильные боли в животе. Он отказался назвать причину спазмов, но уточнил, что с момента «инцидента» прошло уже три дня. Врачи в ходе рентгена обнаружили в желудке мужчины инородные предметы, которые удалось удалить без операции.