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Врачи в Башкирии достали из мужчины столовые приборы и зубную щетку

Доктора Ишимбайской Центральной районной больницы в Башкирии извлекли из желудка мужчины столовые приборы и зубную щетку. Об этом в среду, 6 августа, сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Доктора Ишимбайской Центральной районной больницы в Башкирии извлекли из желудка мужчины столовые приборы и зубную щетку. Об этом в среду, 6 августа, сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

По словам представителей больницы, пациент поступил в хирургическое отделение с жалобами на сильные боли в животе. Он отказался назвать причину спазмов, но уточнил, что с момента «инцидента» прошло уже три дня. Врачи в ходе рентгена обнаружили в желудке мужчины инородные предметы, которые удалось удалить без операции.

— Пациент в удовлетворительном состоянии выписан из хирургического отделения. Проведена медико-психологическая помощь, — передает официальный страница медучреждения в VK.

Московские врачи извлекали из организма обратившихся за помощью горожан разные предметы, в том числе застрявшую в черепе арбалетную стрелу и оказавшийся в заднем проходе игрушечный мячик.

Врачи в Королеве достали несколько монет из желудков трехлетней девочки и четырехлетнего мальчика. Еще один инцидент случился с годовалым ребенком, который отрезал себе кончик носа во время игры с ножницами.