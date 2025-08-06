Врачи в Башкирии достали из мужчины столовые приборы и зубную щетку

Доктора Ишимбайской Центральной районной больницы в Башкирии извлекли из желудка мужчины столовые приборы и зубную щетку. Об этом в среду, 6 августа, сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.
По словам представителей больницы, пациент поступил в хирургическое отделение с жалобами на сильные боли в животе. Он отказался назвать причину спазмов, но уточнил, что с момента «инцидента» прошло уже три дня. Врачи в ходе рентгена обнаружили в желудке мужчины инородные предметы, которые удалось удалить без операции.
— Пациент в удовлетворительном состоянии выписан из хирургического отделения. Проведена медико-психологическая помощь, — передает официальный страница медучреждения в VK.
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