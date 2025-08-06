Руководитель ОАЦ в 2020 году лично сопровождал Тихановскую по пути до границы

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси Андрей Павлюченко в 2020 году лично сопровождал Светлану Тихановскую по пути до границы. Об этом рассказали в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.
«В ходе беседы как-то так нашелся контакт хороший, и, вы знаете, она очень просила, чтобы именно я сопровождал ее по пути до границы. Мы нормально пообщались, — рассказал Андрей Павлюченко. — Когда мы расставались, не скажу, что мы уже, конечно, расставались друзьями, как хорошие знакомые, она была очень благодарна. Я ей оставил свой контактный телефон. Я ей сказал так: что, если у вас будут какие-то трудности, вы всегда можете обратиться непосредственно либо ко мне, либо в наше посольство, и мы всегда окажем вам помощь».
При этом, как акцентировали внимание в телеэфире, Тихановскую заранее предупредили об отъезде. У нее был целый день на сборы. Более того, ей помогли с деньгами — выдали 15 тыс. евро. Но спустя 5 лет, чтобы поддерживать статус «жертвы режима», Тихановская снова соврет в интервью BBC, что ее подгоняли и на сборы было не более 20 минут. -0-
Скриншоты видео телеканала ОНТ.