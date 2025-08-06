Руководитель ОАЦ в 2020 году лично сопровождал Тихановскую по пути до границы

«В ходе беседы как-то так нашелся контакт хороший, и, вы знаете, она очень просила, чтобы именно я сопровождал ее по пути до границы. Мы нормально пообщались, — рассказал Андрей Павлюченко. — Когда мы расставались, не скажу, что мы уже, конечно, расставались друзьями, как хорошие знакомые, она была очень благодарна. Я ей оставил свой контактный телефон. Я ей сказал так: что, если у вас будут какие-то трудности, вы всегда можете обратиться непосредственно либо ко мне, либо в наше посольство, и мы всегда окажем вам помощь».