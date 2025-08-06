«Фланг Беларуси должен быть прикрыт». Пономарева о подготовке позиций для «Орешника»

Елена Пономарева обратила внимание на тот факт, что 4 августа было выпущено заявление российского МИД, в котором аргументировано, зафиксировано и объяснено, почему принимается решение о прекращении одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, объявленного после прекращения действия в 2019 году договора о РСМД между СССР/РФ и США. «По мне, так давно это надо было сделать, но Россия всегда отличалась миролюбивостью своей политики. До последнего мы надеялись на наличие рационального подхода у западных контрагентов, поэтому мы добровольно сами решили для себя установить мораторий. Соединенные Штаты в 2019 году от этого отказались. И сейчас мы же добровольно и говорим о том, что уже ситуация совсем из ряда вон, поэтому мы сами поставили для себя условия, от этих условий и отказываемся», — резюмировала доктор политических наук. -0-