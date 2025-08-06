«Фланг Беларуси должен быть прикрыт». Пономарева о подготовке позиций для «Орешника»

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия до последнего надеялась на наличие рационального подхода у западных контрагентов, поэтому добровольно для себя установила мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования, сейчас также добровольно его прекратила. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявила доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева.
Рассуждая о значении встречи президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, состоявшейся 1 августа на острове Валаам на Ладожском озере, Елена Пономарева отметила, что, исходя из озвученных лидерами двух стран тезисов, можно выделить несколько ключевых, среди которых переговорный процесс и санкции. Также важной темой, по мнению доктора политических наук, было обсуждение возможностей безопасности двух государств. «Естественно, был поднят вопрос военной безопасности. И все мировые агентства самое большое внимание уделили словам Владимира Путина о том, что произведен первый серийный комплекс “Орешника” и он поступил в войска», — сказала Елена Пономарева.
«Импонирует подход белорусского лидера». Пономарева о позиции Лукашенко в отношении западных санкций и о тезисах встречи на Валааме «Демонстрация единства подходов и решимости отстаивать свои интересы». Пономарева о встрече на Валааме.
Профессор МГИМО подчеркнула, что особое внимание мировых СМИ было обращено на заявление о том, что российские и белорусские специалисты выбрали место для будущих позиций и сейчас идет работа по подготовке этих позиций. «Если российские и белорусские специалисты вместе ищут эти места дислокации, то понятно, что в данном случае фланг Беларуси должен быть прикрыт. Это безусловно. Российский президент сказал, что до конца года мы этот вопрос закроем. И стремительность развития ситуации тоже о многом говорит», — добавила она.
Елена Пономарева обратила внимание на тот факт, что 4 августа было выпущено заявление российского МИД, в котором аргументировано, зафиксировано и объяснено, почему принимается решение о прекращении одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, объявленного после прекращения действия в 2019 году договора о РСМД между СССР/РФ и США. «По мне, так давно это надо было сделать, но Россия всегда отличалась миролюбивостью своей политики. До последнего мы надеялись на наличие рационального подхода у западных контрагентов, поэтому мы добровольно сами решили для себя установить мораторий. Соединенные Штаты в 2019 году от этого отказались. И сейчас мы же добровольно и говорим о том, что уже ситуация совсем из ряда вон, поэтому мы сами поставили для себя условия, от этих условий и отказываемся», — резюмировала доктор политических наук. -0-