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Роспотребнадзор следит за информацией о вспышке лихорадки чикунгунья в КНР

В Роспотребнадзоре сообщили, что на территории России не зарегистрированы случаи заражения лихорадкой чикунгунья.

Источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор держит на контроле сообщения о вспышке лихорадки чикунгунья в Китае. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

«Роспотребнадзор держит на контроле информацию о вспышке лихорадки чикунгунья в китайской провинции Гуандун», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре также отметили, что в настоящее время на территории России не зарегистрированы случаи заражения лихорадкой чикунгунья. При этом представители ведомства отметили, что риски завоза заболевания в РФ продолжают сохраняться.

Ранее KP.RU сообщал, что в китайской провинции Гуандун с июля 2025 года выявлено более 7000 случаев заболевания лихорадкой чикунгунья. Вирус передается через укусы комаров. В связи с высокой заболеваемостью власти КНР ввели на территории страны меры, схожие с теми, которые применялись во время пандемии COVID-19.