Трамп признался, что результаты встречи Путина и Уиткоффа превзошли его ожидания

По данным СМИ, Дональд Трамп планирует встретиться с Владимиром Путиным на следующей неделе, а после этого — провести трехстороннюю встречу с лидером киевского режима Владимиром Зеленским. В этих переговорах не будут участвовать лидеры европейских стран.