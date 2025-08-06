Трамп признался, что результаты встречи Путина и Уиткоффа превзошли его ожидания

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил, что встреча его спецпосланника Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным оказалась «продуктивнее, чем ожидалось». Об этом в среду, 6 августа, сообщила немецкая газета Bild.
— В телефонном разговоре с Мерцем Трамп сообщил, что беседа Уиткоффа и Путина оказалась более продуктивной, чем ожидалось, — говорится в материале.
По данным журналистов, Трамп имел в виду вопрос возможного прекращения боевых действий на Украине, но неизвестно, на какие уступки готова пойти российская сторона, передает РБК.
Утром 6 августа самолет Стивена Уиткоффа приземлился в аэропорту Внуково. Позднее в Кремле заявили, что Путин встретился с американским чиновником. Российско-американская встреча продлилась около трех часов. По ее итогам Дональд Трамп заявил, что Уиткофф провел «очень продуктивную» встречу с Владимиром Путиным. Глава Белого дома добавил, что стороны достигли большого прогресса.
По данным СМИ, Дональд Трамп планирует встретиться с Владимиром Путиным на следующей неделе, а после этого — провести трехстороннюю встречу с лидером киевского режима Владимиром Зеленским. В этих переговорах не будут участвовать лидеры европейских стран.