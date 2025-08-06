В Пермском крае обустроили более 200 общественных пространств

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Более 200 общественных и дворовых пространств были благоустроены в Пермском крае в 2024 году, а также приведены в порядок 40 автомобильных дорог и 15 мостовых переходов и путепроводов, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Дмитрий Махонин.
Глава государства в режиме видеоконференцсвязи в среду принял участие в открытии региональных инфраструктурных объектов, в том числе нового зоопарка в Перми на общей площади в 25 гектаров.
«Такие национальные проекты, как национальный проект “Инфраструктура для жизни”, очень важны для регионов. Несколько цифр: только за прошлый год в рамках реализации проекта по благоустройству Пермский край благоустроил 214 общественных и дворовых пространств, были построены, капитально отремонтированы 40 автомобильных дорог, 15 мостовых переходов и путепроводов. И в этом году мы не снижаем темпы. Я хотел бы сказать, что зоопарк также будет раскрывать туристический потенциал региона», — сказал Махонин.