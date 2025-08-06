Названы виды спорта, безопасные в жару

Летом не обязательно прекращать заниматься спортом, однако, следует выбирать щадящие нагрузки, чтобы не навредить здоровью. О том, какие тренировки лучше выбрать, сообщила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-терапевт Дзерасса Ходова.
— Из-за высокой температуры замедляется восстановление, повышаются риски теплового удара. Хорошие варианты для летнего спорта — йога и езда на велосипеде. Йога может помочь развить гибкость, избавиться от стресса и бессонницы. Велосипед является отличным способом укрепить мышцы ног, спины, ягодиц, стимулирует работу сердца, — сообщила доктор.
Врач также рекомендовала заняться плаванием, для чего посоветовала выбрать открытый бассейн, на реку или пруд — главное купаться в предусмотренном для этого месте.
Тем временем RT передает, что ракеточные виды спорта укрепляют сердечную мышцу, улучшают концентрацию внимания, скорость реакции, ловкость, координацию движений и социальную функцию.
Ранее Life.ru сообщил, что россияне рассказали, почему занимаются спортом. Среди причин оказались — здоровье, поддержание хорошей физической формы, развлечение и даже необходимость чувствовать себя счастливым.