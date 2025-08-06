Названы виды спорта, безопасные в жару

Летом не обязательно прекращать заниматься спортом, однако, следует выбирать щадящие нагрузки, чтобы не навредить здоровью. О том, какие тренировки лучше выбрать, сообщила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-терапевт Дзерасса Ходова.