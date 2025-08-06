Волочкова закинула ноги на кресло в самолете и побегала за автобусом в аэропорту

Балерина Анастасия Волочкова, летевшая эконом-классом рейса Санкт-Петербург — Москва вела себя довольно беспокойно и даже запрокинула ноги на спинку чужого кресла. После приземления судна артистка попыталась на бегу остановить автобус, который подвозит пассажиров к трапу.
— Сначала прима озарила всех своим появлением, затем заняла удобную позу, а потом грациозно порхала за автобусом. Но сейчас она дома уже, — передает Telegram-канал Super.ru.
Волочкова в середине июля рассказала, что отправилась на отдых на Мальдивы вместе с 26-летним танцором Марчелой Абаби. Артистка отметила, что уже успела искупаться и позагорать на солнце.
Дочь балерины Ариадна планирует сменить фамилию после замужества. Танцовщица ранее объяснила отсутствие штампа в паспорте дочери тем, что та во всем хочет равняться на маму. Волочкова вспомнила свою свадьбу с предпринимателем Игорем Вдовиным.
До этого мачеха Ариадны Волочковой Елена Николаева рассказала, что свадьба дочери известной танцовщицы на самом деле оказалась венчанием: само торжество ожидается в августе 2025 года, однако никаких деталей на данный момент нет.