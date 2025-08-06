«Латушко был готов совершить поджог штаба оппозиции». Карпенков о событиях 2020 года

По его словам, после небольшой короткой проверки эта информация нашла свое подтверждение. «И лично мной была доложена Казакевичу Геннадию Аркадьевичу, на тот момент первому заместителю министра внутренних дел, начальнику криминальной милиции, — дополнил Николай Карпенков. — Он очень серьезно отнесся к этой информации, скажем так, мы дополнительно ее уточняли и потом уже приняли соответствующие действия».-0-