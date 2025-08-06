«Латушко был готов совершить поджог штаба оппозиции». Карпенков о событиях 2020 года

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Николай Карпенков, который в 2020-м был начальником главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, рассказал в эфире телеканала ОНТ, что Павел Латушко и те люди, которые стояли за ним, были готовы совершить поджог штаба оппозиции, сообщает БЕЛТА.
«С одной лишь целью — поднять градус протестных настроений, иметь вот эти сакральные жертвы и максимально радикализировать еще на тот момент возможные уличные протесты», — рассказал Николай Карпенков.
По его словам, после небольшой короткой проверки эта информация нашла свое подтверждение. «И лично мной была доложена Казакевичу Геннадию Аркадьевичу, на тот момент первому заместителю министра внутренних дел, начальнику криминальной милиции, — дополнил Николай Карпенков. — Он очень серьезно отнесся к этой информации, скажем так, мы дополнительно ее уточняли и потом уже приняли соответствующие действия».-0-