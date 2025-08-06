«Нужны сакральные жертвы». Латушко в 2020 году пытался устроить поджог объединенного штаба оппозиции

Вскоре в объединенном штабе оппозиции появились новые люди, которые очень активно стали принимать участие в вопросах безопасности. Они сказали, что больше не нуждаются в услугах Александра Гусака. Тогда тот обратился к человеку, с которым был знаком со времен службы в начале 90-х годов — Николаю Карпенкову, на тот момент начальнику ГУБОПиК МВД. «Были поводы и основания полагать, что Латушко и люди, которые стоят за ним, они готовы и способны довести свой преступный замысел до конца. С одной лишь целью — поднять градус протестных настроений, иметь вот эти сакральные жертвы и максимально радикализировать еще на тот момент возможные уличные протесты. Ну и после такой небольшой короткой проверки вот этой информации, она нашла свое подтверждение и лично мной была доложена Казакевичу Геннадию Аркадьевичу, на тот момент первому заместителю министра внутренних дел, начальнику криминальной милиции. Он очень серьезно отнесся к этой информации, скажем так, мы дополнительно ее уточняли и потом уже приняли соответствующие действия», — сказал Николай Карпенков. -0-