«Нужны сакральные жертвы». Латушко в 2020 году пытался устроить поджог объединенного штаба оппозиции

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Павел Латушко в 2020 году пытался устроить поджог объединенного штаба оппозиции. Об этом рассказали в эфире ОНТ, сообщает БЕЛТА.
Правду на события лета 2020 года пролил отвечавший за безопасность в объединенном штабе оппозиции Александр Гусак. То, что символом протеста в тот период стала именно женская тройка, в оппозиции нравилось не всем. Павел Латушко, например, имел собственные амбиции. Он был знаком с Александром Гусаком. В эфире показали кадры их тайной встречи под Минском в разгар событий 2020 года. Латушко сильно критиковал деятельность Светланы Тихановской и ее команды. «На этой встрече он (Павел Латушко. — Прим. БЕЛТА) практически предложил поджечь штаб. Он говорил о том, что было бы хорошо, если бы были жертвы среди руководителей, что вызвало бы реакцию у населения и протесты приобрели бы совершенно другой, радикальный характер», — подчеркнул Александр Гусак.
Руководитель ОАЦ в 2020 году лично сопровождал Тихановскую по пути до границы.
Штаб объединенной оппозиции тогда находился в центре столицы, недалеко от Комаровского рынка. «Тихановская забыла, что Президент Беларуси ее спас от этой сакральной жертвы. Замысел был типа Одессы (речь про поджог одесского Дома профсоюзов в мае 2014 года. — Прим. БЕЛТА): поджечь штаб и обвинить власть», — сказал Александр Лукашенко 9 октября 2020 года.
В одном из разговоров Павел Латушко сказал прямо: нужны сакральные жертвы, необходим такой триггер, который буквально взорвет общество, а виноваты будут власть и лично Президент страны. «Я понимаю, что бомба — это абсурд. Но вот пожар — это реально. Только чтобы не успели среагировать. Не знаю… бензин разлить. Нужны жертвы. Чем больше, тем лучше. А если это все 9-го числа сделать, то вообще хорошо будет. А мы это сразу подхватим», — сказал Павел Латушко Александру Гусаку.
Последний пытался предупредить Латушко, что за такое предусмотрена уголовная ответственность. «Через пару дней Луку (Президента Беларуси Александра Лукашенко. — Прим. БЕЛТА) снесут вместе со всеми ментами и так далее. Поэтому никаких уголовок точно не будет», — уверял Павел Латушко.
Вскоре в объединенном штабе оппозиции появились новые люди, которые очень активно стали принимать участие в вопросах безопасности. Они сказали, что больше не нуждаются в услугах Александра Гусака. Тогда тот обратился к человеку, с которым был знаком со времен службы в начале 90-х годов — Николаю Карпенкову, на тот момент начальнику ГУБОПиК МВД. «Были поводы и основания полагать, что Латушко и люди, которые стоят за ним, они готовы и способны довести свой преступный замысел до конца. С одной лишь целью — поднять градус протестных настроений, иметь вот эти сакральные жертвы и максимально радикализировать еще на тот момент возможные уличные протесты. Ну и после такой небольшой короткой проверки вот этой информации, она нашла свое подтверждение и лично мной была доложена Казакевичу Геннадию Аркадьевичу, на тот момент первому заместителю министра внутренних дел, начальнику криминальной милиции. Он очень серьезно отнесся к этой информации, скажем так, мы дополнительно ее уточняли и потом уже приняли соответствующие действия», — сказал Николай Карпенков. -0-
Скриншоты телеканала ОНТ.