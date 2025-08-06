Китай снова вводит антиковидные ограничения, но не из-за коронавируса: что происходит

Как отмечает издание, на данный момент в провинции активно размножаются комары. А именно они считаются основными переносчиками инфекции. Как следствие, местные власти уже объявили об ограничениях, похожих на те, что были во времена пандемии. Теперь при покупке лекарств нужно представлять справки, а на въезд присутствуют ограничения.