Китай снова вводит антиковидные ограничения, но не из-за коронавируса: что происходит

В китайской провинции Гуандун вводят антиковидные меры из-за массового заболевания лихорадкой чикунгунья. На данный момент ей заразились свыше десяти тысяч человек. Об этом сообщает газета The Daily Mail.
Как отмечает издание, на данный момент в провинции активно размножаются комары. А именно они считаются основными переносчиками инфекции. Как следствие, местные власти уже объявили об ограничениях, похожих на те, что были во времена пандемии. Теперь при покупке лекарств нужно представлять справки, а на въезд присутствуют ограничения.
Напомним, в последнее время лихорадка чикунгунья посеяла настоящую панику в Китае. Поскольку еще несколько дней назад заболевших в провинции Гуандун было сразу на пару тысяч меньше. Известно, что всех зараженных обязывают оставаться в больнице. В первую очередь, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса.