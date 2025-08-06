Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых объектов в регионах России

16 июля Владимир Путин по видеосвязи дал старт движению на отрезке скоростной трассы М-12 «Восток» между населенными пунктами Дюртюли в Башкирии и Ачит в Свердловской области. Построенная дорога проходит по территории Республики Башкортостан, Пермского края и Свердловской области. Согласно ожиданиям, объект позволит повысить безопасность движения транспорта и сократить время в пути, что приведет к развитию туризма в этих регионах.