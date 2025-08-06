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Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых объектов в регионах России

В преддверии Дня строителя, который отмечается 10 августа, президент России Владимир Путин по видеосвязи в среду, 6 августа, принял участие в открытии новых инфраструктурных и социальных объектов в Дагестане, Челябинской и Брянской областях, а также Пермском и Хабаровском крае.

В преддверии Дня строителя, который отмечается 10 августа, президент России Владимир Путин по видеосвязи в среду, 6 августа, принял участие в открытии новых инфраструктурных и социальных объектов в Дагестане, Челябинской и Брянской областях, а также Пермском и Хабаровском крае.

В этот день открылась школа на 604 места в дагестанском поселке Шамхал и детский сад на 120 мест в городе Копейске Челябинской области. Оба образовательных учреждения должны начать работу уже с 2025—2026 учебного года.

Кроме того, в Перми открылся новый зоопарк общей площадью 25 гектаров. На его территории расположены пять вольерных комплексов. Также там находятся отдельные здания контактного зоопарка и акватеррариума.

Также были завершены работы в рамках второго этапа строительства набережной реки Амур в Комсомольске-на-Амуре протяженностью 2,8 километра. Прогулочная зона уже начала принимать первых посетителей, передает сайт Кремля.

16 июля Владимир Путин по видеосвязи дал старт движению на отрезке скоростной трассы М-12 «Восток» между населенными пунктами Дюртюли в Башкирии и Ачит в Свердловской области. Построенная дорога проходит по территории Республики Башкортостан, Пермского края и Свердловской области. Согласно ожиданиям, объект позволит повысить безопасность движения транспорта и сократить время в пути, что приведет к развитию туризма в этих регионах.