Bild: Трамп позвонил Мерцу, рассказав о продуктивной встрече Путина и Уиткоффа

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время телефонного звонка рассказал канцлеру Германии Фридриху Мерцу о встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на собственные источники.
«Трамп по телефону сообщил Мерцу о том, что разговор Уиткоффа и Путина оказался продуктивнее, чем ожидалось», — говорится в сообщении.
Напомним, что спецпосланник президента США прибыл в Москву в среду, 6 августа, для переговоров с Владимиром Путиным. Встреча политиков продлилась около трех часов. В ходе переговоров представители стран обсудили конфликт на Украине и потенциал возможного взаимодействия Москвы и Вашингтона.