Bild: Трамп позвонил Мерцу, рассказав о продуктивной встрече Путина и Уиткоффа

Напомним, что спецпосланник президента США прибыл в Москву в среду, 6 августа, для переговоров с Владимиром Путиным. Встреча политиков продлилась около трех часов. В ходе переговоров представители стран обсудили конфликт на Украине и потенциал возможного взаимодействия Москвы и Вашингтона.