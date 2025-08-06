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Bild: Трамп позвонил Мерцу, рассказав о продуктивной встрече Путина и Уиткоффа

Трам в разговоре с Мерцем заявил, что встреча Путина и Уиткоффа оказалась намного продуктивней чем ожидалось.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время телефонного звонка рассказал канцлеру Германии Фридриху Мерцу о встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на собственные источники.

«Трамп по телефону сообщил Мерцу о том, что разговор Уиткоффа и Путина оказался продуктивнее, чем ожидалось», — говорится в сообщении.

Напомним, что спецпосланник президента США прибыл в Москву в среду, 6 августа, для переговоров с Владимиром Путиным. Встреча политиков продлилась около трех часов. В ходе переговоров представители стран обсудили конфликт на Украине и потенциал возможного взаимодействия Москвы и Вашингтона.

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