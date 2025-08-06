Редчайший удар с пенальти вывел клуб «ПСК» во второй раунд Кубка России

Запомнился весьма курьезный момент после одного из ударов с пенальти: мяч, посланный Юрием Федосеевым, попал в перекладину и взмыл в воздух, а затем, спустя короткое время, оказался в сетке ворот. Соответствующее видео доступно в Telegram-канале, посвященном турниру.