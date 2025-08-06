Редчайший удар с пенальти вывел клуб «ПСК» во второй раунд Кубка России

В рамках Кубка России любительская команда «ПСК» из станицы Динской, расположенной в Краснодарском крае, обеспечила себе выход во второй этап Пути регионов, одержав победу над майкопской «Дружбой».
Исход основного времени матча был ничейным — 1:1, а в серии послематчевых пенальти фортуна улыбнулась «ПСК», выигравшей со счетом 10:9.
Запомнился весьма курьезный момент после одного из ударов с пенальти: мяч, посланный Юрием Федосеевым, попал в перекладину и взмыл в воздух, а затем, спустя короткое время, оказался в сетке ворот. Соответствующее видео доступно в Telegram-канале, посвященном турниру.
Ранее два медиа-клуба уже завоевали путевки во второй раунд. Команда «Амкал» оказалась сильнее обнинского «Кванта», а «Броук Бойз» вырвали победу у «Орла», проявив характер. Судьба третьего медиа-клуба, 2Drots, в противостоянии с владимирским «Торпедо» пока не определена.