В Сириусе несколько человек погибли, купив на рынке самодельную чачу

«Она 30 лет торговала, все об этом знали. Проблемы с законом у нее уже были из-за этого, несколько лет назад ее привлекали к ответственности. Но жалоб на продукцию никогда не было. Постоянные покупатели-туристы к ней приезжали, брали проверенный алкоголь, выпивали на отдыхе. Отвозили в качестве подарков домой», — рассказала соседка Этери по прилавку.